KLM schrapt tot 2000 banen om coronavirus

SCHIPHOL (AFN) - KLM vermindert het aantal banen bij de luchtvaartmaatschappij met 1500 tot 2000, wegens moeilijkheden in de luchtvaart door het nieuwe coronavirus. Om dezelfde reden wil de luchtvaartmaatschappij werktijdverkorting aanvragen voor al haar personeel in het tweede kwartaal. Dat staat in een mededeling van KLM aan medewerkers.

In een videoboodschap laat KLM-topman Pieter Elbers weten onder meer via natuurlijk verloop en pensioneringen banen te willen schrappen. Ook worden minder uitzendkrachten ingezet. Dat moet volgens hem voldoende zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Het schrappen van arbeidsplaatsen is een van de maatregelen die KLM direct heeft ingevoerd. Ook vermindert de luchtvaartmaatschappij per direct de investeringen met 300 miljoen tot 400 miljoen euro. Daarnaast voert KLM kostenbesparingen door van 100 miljoen.

Over de werktijdverkorting voor werknemers wordt nog overleg gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden. Dat geldt ook voor een voorstel om het uitbetalen van een winstdeling over 2019 aan werknemers op te schuiven naar oktober. Aanvankelijk zou die in april worden uitgekeerd. Ook wil KLM de uitbetaling van variabele beloningen voor de directie opschorten. Het bedrijf telde in 2018 33.000 werknemers

"Als ik kijk naar waar we nu staan op vrijdag ten opzichte van waar we stonden op maandag, is er in vijf dagen ongelooflijk veel gebeurd", zegt KLM-topman Pieter Elbers in de video. Vooral het Amerikaanse inreisverbod voor veel Europeanen heeft de toch al slechte vooruitzichten voor dit jaar verder verergerd.

Zo rekent KLM erop het aantal vluchten verder in te perken, met 30 tot 40 procent in de periode van april tot en met juni. De inkomsten per vlucht kunnen daarbij nog harder dalen, waarschuwt Elbers in de videoboodschap.