Delta schrapt alle vluchten naar Europese vasteland

Beetje visionair weet dat de pandemie over een week of wat op zijn retour is in Europa, in navolging van China en Z. Korea.. mooi voordat de lente echt is begonnen en de hogere temperaturen intreden waarmee Covid19 de geschiedenis boeken in kan..

Ipv overheidssteun door uitgeven van leningen zou onze NL staat nog 14% van de aandelen moeten kopen, dat betaald zich direct uit in een aantal maanden