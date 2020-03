Sterkste winst Wall Street in jaren na ingreep Trump

Half december is het begonnen in China .

Als het een normaal virus is krijgen we na 7 weken de piek dus ongeveer half feb.

Nog 7 weken verder dan zijn we een stukje in April

Als in Europa (Italie ) half jan de eerste dan is het in begin Mei voorbij .

Dan is de beurs genoeg gezakt en kunnen we terug verder kijken .

We zullen maar het beste verhopen