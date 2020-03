Ook centrale bank Canada snijdt in rente om coronavirus

Rente verlagen. Alsof ondernemers nu massaal gaan investeren, dat durven ze nu niet. Banken zijn ook nog is zeer risico avers door de crises. Tenzij centrale banken de banken gaat dwingen volop geld uit te lenen met werkbare voorwaarden voor ondernemers, wordt het niks.





Daarbij, het gevaar moet eerst wijken voordat er weer hoop en (ondernemers En consumenten-)vertrouwen kan opbloeien. Het coronavirus nu al teruglopend!?!

In China wellicht ja. In de rest van de wereld staan we waar China in januari stond qua besmettingen.



Ik raad iedereen aan uit te kijken met gewone aandelen. Deed ik in januari al, en waarschuwde er toen al voor met onderbouwingen. Doe ik normaal nooit want er was altijd het TINA-effect of FOMO of de hulp van centrale banken( die tóen nog voldoende munitie en effect hadden). Maar nu kan er nog is tientallen procenten van de koersen af. De rentes kunnen amper lager. Er is een oliecrisis. Banken hebben weinig eigen vermogen. Alleen hun exposure aan de oliesector is al veel groter dan hun eigen vermogen. Heb ik het dus nog niet over de retail en toerisme sectoren gehad.



Koop aandelen als Novacyt, Novavax en Zoom. Deze profiteren van het Coronavirus en worden alom aangeraden. Zijn iets teruggezakt door de paniekgolf. Mooi koopmoment want nu pas gaat men massaal testen en video conferenties houden vanuit huis. Eind maart , deze maand dus al,fase 3 uitslag van NovaFlu( onderdeel van Novavax). De door de Amerikaanse overheid gedragen nieuwe, na 50 jaar aanmodderen met matig werkende griepvaccins, super griepvaccin! Novavax is bezig met een Covid-19 vaccin én heeft laten zien bij de winnaars te horen. Er zijn zeer weinig bedrijven die zo snel vaccins kunnen ontwikkelen zoals Novavax. Samen met de grootste vaccinmaker ter wereld, Serum, zijn ze een vaccin aan het maken tegen malaria.