Beurzen Europa veren op na uitgesproken economische steun

Gepubliceerd op | Views: 1.872 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam toonde vrijdag herstel na de slechtste beursdag sinds de crash in oktober 1987 op donderdag. Ook elders in Europa veerden graadmeters op. Beleggers verwerkten de steun van nationale overheden en de Europese Unie om de impact van het nieuwe coronavirus in te dammen.

De AEX-index stond omstreeks 15.55 uur 1,2 procent hoger op 437,14 punten. De hoofdindex zakte donderdag bijna 11 procent tot de laagste stand in vier jaar. De MidKap klom 4,7 procent tot 650,50 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 3,5 procent. Duitsland beloofde ongelimiteerde steun aan bedrijven die worden geraakt door het coronavirus. Ook werd gemeld dat strategisch belangrijke bedrijven in het uiterste geval genationaliseerd kunnen worden. De Europese Commissie staat EU-landen ook toe zonder 'straf’ extra geld in hun onder de coronacrisis lijdende economie te pompen.

De Londense FTSE ging 2,8 procent vooruit. De Britse marktwaakhond verbood shortselling, waarbij beleggers speculeren op een koersdaling van een aandeel, om de markten te kalmeren. Ook de Italiaanse en Spaanse beursautoriteiten hebben een dergelijk verbod ingesteld. In Nederland is een verbod volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog niet aan de orde. De laatste keer dat in Nederland een verbod gold op shortselling was tijdens de financiële crisis in 2008.

Air France-KLM

In de MidKap schoot Air France-KLM ruim 17 procent omhoog. De luchtvaartcombinatie verwacht een negatief effect van het Amerikaanse reisverbod en neemt een doorlopend krediet van 1,1 miljard euro op vanwege de financiële impact van de problemen. In Oslo steeg Norwegian Air 7 procent. De Noorse luchtvaartmaatschappij stuurt de helft van haar medewerkers voorlopig naar huis vanwege van het Amerikaanse verbod. Verzekeraar ASR was koploper in de AEX met een plus van 11,8 procent. Unilever was de grootste verliezer met een min van 1,1 procent.

De euro was 1,1163 dollar waard, tegen 1,1116 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 32,28 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent meer op 34,07 dollar per vat.