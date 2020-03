Vier bestemmingen VS van KLM vervallen

quote: finance2u schreef op 13 maart 2020 15:41:

Bij de KLM hebben ze de komende weken alle tijd om de vliegtuigen eens grondig schoon te maken! Ze staan toch allemaal aan de grond inmiddels. Stikstofprobleem opgelost!

Wat ook is opgelost is de discussie over de max 500.000 starts en landingen op schiphol