NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag bij opening sterk omhoog, na de historische koersverliezen een dag eerder. Donderdag waren nog de grootste verliezen op Wall Street te zien sinds de beurscrash op Black Monday in 1987 door schrik bij beleggers van het inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 4,7 procent op 22.190 punten. De brede S&P 500 sprong 5,2 procent omhoog tot 2609 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 5,1 procent tot 7572 punten. Donderdag waren minnen tot 10 procent te zien.

De luchtvaartsector kon deels herstellen van de recente afstraffing. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 13 procent.

Olieprijzen

De olieprijzen veren ook wat op van de zware dalingen van de afgelopen tijd, in verband met de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saudi-Arabië en Rusland. Een vat Amerikaanse olie klom 3,6 procent in prijs tot 32,63 dollar en Brentolie werd 2,7 procent duurder op 34,07 dollar per vat. Olie- en gasproducenten als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips profiteerden met plussen tot meer dan 7 procent. Oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger boekten winsten tot 9 procent.

Ook de banken in New York stonden in het groen, met plussen voor JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo en Bank of America tot 11 procent.

Softwareproducent Oracle kwam met meevallende resultaten en ging meer dan 11 procent vooruit. Kledingverkoper Gap opende eveneens de boeken en werd beloond met een winst van bijna 9 procent.