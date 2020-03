'Sterke opleving Wall Street na historische koersdaling'

Ja bij manipulatie van de future markt.



Hier een vertaling over een onderzoek of regeringen betrokken zijn om in het geheim futures te verhandelen.... kijk wat nu gaande is en waar komt dit geld vandaan.



Vraag 6 in de bijlage, met de vraag of de commissie op de hoogte is van handel door de Amerikaanse regering of andere regeringen, is ook een ja-of-nee-vraag. In plaats daarvan zegt het antwoord van de commissie: "De commissie mag geen‘ gegevens en informatie publiceren die de zakelijke transacties of marktposities van een persoon en handelsgeheimen of namen van klanten afzonderlijk zouden onthullen. ’

Maar de erkenning door de Commissie van een eenvoudig besef van handel door regeringen zou geen transacties of marktposities onthullen, en officiële deponeringen en verklaringen van CME Group, exploitant van de belangrijkste Amerikaanse futuresbeurzen, erkennen expliciet dat overheden in het geheim futures verhandelen onder de Centrale Bank van CME Group Aanmoedigingsprogramma.



Nog een stukje over dat onderzoek "Geheime futures handel Amerikaanse regering".



Tijdens een hoorzitting in de US District Court in Boston in 2001 in de zaak Howe vs. Bank for International Settlements et al., een rechtszaak die de BIS en de Amerikaanse regering beschuldigt van het illegaal manipuleren van de goudmarkt, hoorde uw secretaris / penningmeester een assistent-Amerikaanse advocaat pleiten voor afwijzing van de rechtszaak omdat de Gold Reserve Act de regering de bevoegdheid verleende om precies te doen waar de rechtszaak over klaagde:



Dus als de Commodity Futures Trading Commission niet duidelijk kan beantwoorden of zij bevoegd is voor manipulatieve futures-handel door of in opdracht van de Amerikaanse regering - een vraag hoe de commissie de wet interpreteert - kan worden geconcludeerd dat dergelijke handel inderdaad wordt ondernomen en dat markten door de overheid veel meer worden gemanipuleerd dan algemeen wordt aangenomen.Alles wat nu nodig is, is een moedige financiële journalistiek om de wereld erover te vertellen. Maar moedige financiële journalistiek is tegenwoordig zeldzamer dan goud.





Goede en duidelijke verklaring van wat we nu op de beurzen zien gebeuren..... Alles fake.