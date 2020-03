Beurzen klimmen na historische koersdreun

Beurzen herstellen tijdelijk vandaar een " dead cat bounce ". De ECB, BOJ, FED etc kunnen dan wel honderden miljarden in die beurzen pompen zoals ze dat ook na 2008 hebben gedaan maar dat heeft het probleem alleen maar vele malen groter gemaakt. Denkt u dat het gezond is om failliette banken en bedrijven met steeds maar grotere hoeveelheden nieuw gecreërd geld op de been te houden ? Ondanks de tijdelijke opleving van misschien enkele dagen zullen we nog veel verder gaan dalen en zou mij niet verbazen als we uiteindelijk op een totaal verlies uit gaan komen van 90% a 95%. Er wordt nu z'n 500 miljard gezamelijk geinjecteerd.... Wat als over 1 of 2 weken we nog z'n harde daling krijgen of als de beurzen gewoon hun daling maandag verder blijven vervolgen ? Het systeem is naar de klote en daar kan geen Centrale Bank nog iets aan doen... Het vertrouwen in Centrale Banken is weg.