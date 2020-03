Verkoop Volkswagen hard gedaald door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De wereldwijde verkoop van autoconcern Volkswagen is in februari fors gedaald, vooral vanwege een gekelderde verkoop in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat maakte het Duitse bedrijf vrijdag bekend.

De wereldwijde verkoop van Volkswagen, dat ook merken als Skoda, Audi en Seat heeft, ging vorige maand met bijna een kwart omlaag tot 546.300 voertuigen vergeleken met een jaar eerder. In China kelderde de verkoop met bijna 75 procent. Door de uitbraak van het virus kwam het openbare leven in China stil te liggen en bleven mensen weg uit de showrooms. In West-Europa nam de verkoop ook af, maar in Noord-Amerika zat die in de lift.

Topman Herbert Diess van Volkswagen verklaarde dat hij vrij optimistisch is dat de Chinese verkopen later dit jaar zullen gaan herstellen van de impact van het virus. De situatie in Europa is meer onzeker door het stijgende aantal besmettingen, aldus de topman.