Britse marktwaakhond verbiedt tijdelijk shortselling

Het laat maar weer zien hoe negatief shortselling is en afbreuk doet aan bedrijven. Diegene die de aandelen beschikbaar stellen moeten strafbaar met boetes van minimaal 5 miljoen per overtreding. Het is bewust over de ruggen van anderen geld verdienen door aandelen te laten dalen. Politiek dit is je moment en treed nu definitief wettelijk op.