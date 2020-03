RTL zet in op groei streamingdienst Videoland

Gepubliceerd op | Views: 433 | Onderwerpen: media

LUXEMBURG (AFN) - RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders, denkt de komende jaren te kunnen profiteren van groei bij zijn streamingdiensten als Videoland in Nederland en TV Now in Duitsland. Tegen 2025 wil het mediaconcern het aantal abonnementen in die twee markten meer dan verdrievoudigen tot tussen 5 en 7 miljoen.

RTL kreeg het vertrouwen in zijn streamingdiensten mede uit de sterke groeicijfers vorig jaar. Eind 2019 telde RTL zo'n 1,44 miljoen abonnementen in Nederland en Duitsland. Dat betekende een groei van ruim een derde ten opzichte van een jaar eerder. Ook keken de abonnees langer naar films en series. Bij Videoland ging de kijktijd met bijna de helft omhoog.

De populariteit van de streamingdienst was ook terug te zien in de financiële prestaties vorig jaar. De omzet uit die tak steeg met afgerond de helft tot 135 miljoen euro. RTL denkt dat tegen 2025 tot minimaal 500 miljoen euro te kunnen opkrikken. Ook moet tegen die tijd een positief bedrag onder de streep overblijven bij dat onderdeel.

Al met al zag RTL vorig jaar zijn omzet oplopen tot 6,7 miljard euro. Dat was nog 6,5 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst dikte met een tiende aan tot 864 miljoen euro.