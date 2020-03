AF-KLM onderzoekt aanpassingen aan netwerk door virus

Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartconcern Air France-KLM onderzoekt of het aanpassingen kan doen aan zijn netwerk, na de door de Verenigde Staten opgelegde reisrestricties. Het concern neemt ook een doorlopend krediet van 1,1 miljard euro in zijn geheel op vanwege de financiële impact van de problemen.

Volgens Air France-KLM worden vluchten op vrijdag nog volgens schema uitgevoerd. Daarna wordt per dag bekeken of aanpassingen op het netwerk nodig zijn. Zoals het er nu naar uit ziet houdt Air France-KLM zijn netwerk naar de VS in stand, maar wordt er minder vaak gevlogen.

Over de financiële impact van de door de VS opgelegd restricties kon Air France-KLM nog niets zeggen. Zeker is dat de Amerikaanse maatregel naar verwachting een negatief effect zal hebben en dat nog veel onduidelijk is.

Delta Air Lines

Air France-KLM werkt samen met partners Delta Air Lines en Virgin Atlantic aan een plan om vluchten naar de VS uit te voeren na 28 maart. De netwerkcapaciteit van Air France-KLM, uitgedrukt in beschikbare stoeltjes, kwam vorig jaar neer op 16,8 procent van de netwerkpassagiersactiviteit.

De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie beschikt door het opnemen van het doorlopende krediet nu over meer dan 5,5 miljard euro aan financiële middelen die onmiddellijk beschikbaar zijn om problemen het hoofd te bieden.