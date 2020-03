Export groeide in januari

Gepubliceerd op | Views: 372

DEN HAAG (AFN) - Het volume van de goederenexport was in januari 3,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de uitvoer van aardolieproducten en machines groeide. De groei is lager dan in de voorgaande maand, aldus het statistiekbureau.

Het volume van de import was 1,2 procent groter dan een jaar eerder.