Zolang journalisten verdienen op slecht nieuws dan is het een appeltje eitje om de AEX onderuit te schoffelen.



Niemand weet waarom er een correctie is en waarom het goed zou zijn.



Aandelen handel is gewoon manipulatie en sentiment.

Het gaat nergens over.

Trump is klaar voor een gekkenhuis maar hij krijgt alle aandacht.



De grootste clown van de USA.



We schrijven de AEX omlaag maar ondertussen zijn we lyrisch over de voortgang in de economie, werkloosheid, de EURO, vertrouwen.



Zo merk je dat objectiviteit heel ver te zoeken is.

Dan weet je dat AEX onderuit gehaald wordt.



Je haalt alle onzin erbij, van Trump tot handelsoorlog en dat de wereld vergaat en je weet dat je alle aandacht krijgt.



Maar ondertussen zijn we allemaal blij en vinden het normaal dat een appartement in Amsterdam 1 miljoen kost en dat wij trots zijn dat het goed gaat met de economie.



Bizar voor woorden.