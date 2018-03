welkom in het Nederland van Lenin



als men redeneert dat de commissarissen van ing weten wat ze doen dan was deze salarisverhoging in het belang van de positie en continuïteit van de ing



nu verliest ing en ook Nederland immers:

1. het doel van de commissarissen is niet bereikt en de image & klanten base is beschadigd. Dubbel schade



2. met een afwijkende bonusstructuur en gelazer over beloning is Nederland niet betrouwbaar as vestigingsland (yep het stond op bloomberg).



dus als aandeelhouder moet je vragen hoe de rvc nu haar doel gaat bereiken

en als stemmer rijst de vraag wat een liberale regering is ?