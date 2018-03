Hoekstra: ING nam enige juiste besluit

quote: welnes schreef op 13 mrt 2018 om 09:47:

Als je geen bonus mag geven voor de directeur die een onderneming naar 5 miljard winst leidt, en ook geen salaris verhoging mag geven,wat heb je dan nog als alternatief!

Er is een verschil tussen een salarisverhoging en 50% erbij doen. Hij heeft die 5 miljard niet in z'n eentje verdiend, dat is een prestatie van al het personeel. Krijgen die er ook 50% bij?En dan zegt de top dat men de verontwaardiging in de samenleven niet had verwacht. In wat voor wereld leven ze?