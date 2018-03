De gehele top is verbaasd over de felle reacties!! Had dit 5 willekeurige mensen op straat gevraagd of hun eigen Chauffeur of poetsvrouw en het was duidelijk geweest, ik vraag mij af waar deze commissarissen leven, hun beeld van de werkelijkheid is vreemd, deze stippelen het beleid uit en begrijpen de denkwijze van hun veelal eigen klanten niet. P.S.: de 1,5 Milj. Jaarsalaris is inderdaad niet top, de collega‘s verdienen meer.