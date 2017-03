Talpa vergroot belang in TMG verder

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: media

LAREN (AFN) - Talpa heeft maandag op de beurs nog meer aandelen Telegraaf Media Groep (TMG) ingeslagen. Het belang van de investeringsmaatschappij van John de Mol in het mediabedrijf is daardoor gegroeid van 25,15 naar 25,58 procent.

Talpa kocht 199.984 certificaten van aandelen tegen een volumegewogen gemiddelde prijs van 6,50 euro. De hoogste prijs die werd betaald bedroeg 6,50 euro.

De Mol is in een overnamestrijd verwikkeld met het Belgische Mediahuis om TMG. Talpa verhoogde onlangs zijn bod op TMG tot 6,50 euro per aandeel. Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, bieden 6 euro per aandeel.