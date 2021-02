Vivendi wil Universal Music Group naar Amsterdamse beurs brengen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse mediaconglomeraat Vivendi is van plan om voor het einde van het jaar muziekconcern Universal Music Group (UMC) naar de beurs in Amsterdam te brengen. Universal is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish.

De bedoeling is om een belang van 60 procent in de markt zetten. Vivendi mikt op een waardering van het bedrijf van minstens 30 miljard dollar.

Vivendi verkocht eind 2019 al een groot belang in Universal Music aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent Holdings. Tencent en zijn partners hebben in december hun belang uitgebreid tot 20 procent. Op 29 maart vraagt Vivendi de aandeelhouders op een buitengewone aandeelhoudersvergadering de beursgang mogelijk te maken.