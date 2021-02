'Bytedance in gesprek over verkoop Indiase tak van TikTok'

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - ByteDance wil mogelijk de Indiase tak van filmpjesapp TikTok verkopen aan het rivaliserende Indiase Glance. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Japanse bank Softbank zou onderdeel zijn van de gesprekken. Softbank heeft een belang in Bytedance en Glance.

TikTok is in India al een tijd lang verboden en sindsdien is de populariteit van filmpjesapp Glance flink gestegen in het land. In juli zette de Indiase regering 59 Chinese internetdiensten op zwart, waaronder TikTok. Dat was een reactie op grensgevechten tussen Chinese en Indiase soldaten in betwist grensgebied, waarbij aan beide kanten doden vielen. TikTok had in India 200 miljoen gebruikers.

Om TikTok is veel te doen. De app verzamelt volgens critici te veel gegevens van zijn gebruikers en ze denken dat die informatie zomaar in handen van de Chinese overheid kan vallen. Eerder deze week werd bekend dat TikTok in de Verenigde Staten nog niet wordt verboden. Het Witte Huis wil de vermeende risico's van de app nog eens onderzoeken.