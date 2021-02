Hoofdrolspelers GameStop-saga gehoord door lagerhuis VS

Gadverdamme.



Het forum heeft Wallstreet BETS. BETS. Als in: gok.



En nu moeten die mensen "beschermd" worden? Om te kotsen. Er zijn voor het oog van de wereld pump 'n dumps georganiseerd via o.a. CNBC waarbij de schuld op Reddit geschoven werd (de silver squeeze kwam helemaal niet van Reddit) er is keihard op klaarlichte dag gemanipuleerd door long-stops voor uitsluitend particulieren en ik kan nog wel even verder gaan. Vrijwel zeker staan er gigantisch veel synthetische longs uit, er staan gigantisch veel "failure to delivers" uit die doorgerold worden, enz.



En waar ze onderzoek naar doen is hoe de particulier zich zogenaamd misdragen zou hebben door aandelen te kopen?!



Dus aandelen kopen is nu gevaarlijk?!



Dit is een stuk groter dan GME. Wat mij betreft toont dit de corruptie aan tot op de hoogste niveaus in Amerika.



Ook het feit dat het artikel (van persbureau's die aan de kant staan van de hedge funds) weer weg laat wat er daadwerkelijk gebeurd is, zegt alles.



Waar dit om ging is dat een hedge fund > 100% van de float naked short ging met het doel een bedrijf het bankroet in te jagen en vervolgens uit bankroet weer op te kopen en door te verkopen.



En dan krijgen nogmaals particulieren die aandelen kopen de schuld?! Gadverdamme. Om te kosten.