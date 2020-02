Beursplannen voor muziekreus Universal Music

Gepubliceerd op | Views: 221

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse mediaconglomeraat Vivendi is van plan een deel van Universal Music Group naar de beurs te brengen. Onlangs verkocht het bedrijf al een groot belang in het muzieklabel achter popsterren als Taylor Swift en Billie Eilish, dat daarbij een waarde van 30 miljard euro toegedicht kreeg.

Vivendi maakte de stap bekend in een toelichting op zijn jaarcijfers voor analisten. De beursgang moet voor het begin van 2023 rond zijn. Preciezere details over de plannen worden later bekendgemaakt, zei Vivendi-topman Arnaud de Puyfontaine. Het is nu bijvoorbeeld nog niet duidelijk of Universal Music als geheel een beursnotering krijgt, of dat het gaat om een dochteronderneming van 's werelds grootste platenmaatschappij.

Vivendi verkocht eind vorig jaar een groot belang in Universal Music aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent Holdings. Tencent en zijn partners hebben daarbij de optie om hun belang uit te breiden tot 20 procent.