Acomo winstgevender op licht hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 328

ROTTERDAM (AFN) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) heeft vorig jaar zijn winst opgevoerd ten opzichte van 2018. Vooral de dochteronderneming voor de handel in specerijen, kokos en noten deed goede zaken en voerde de winstgevendheid op. Over het algemeen bleef het handelsbedrijf last hebben van lage prijzen voor veel van zijn producten.

De omzet steeg op jaarbasis een fractie tot 701,4 miljoen euro. Daarop realiseerde Acomo een bedrijfsresultaat (ebitda) van 55,6 miljoen euro, een stijging van 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinst dikte 3 procent aan tot 32,1 miljoen euro.

De prijzen voor veel van de voedselwaren die Acomo verhandelt bleven laag, doordat goede oogsten wereldwijd voor een groot aanbod zorgden. Volgens het bedrijf hebben goede handelsbeslissingen er toch voor gezorgd dat de winstgevendheid toenam.

Dividend

Vooruitblikkend stelt Acomo vast dat de handelsactiviteiten aan het begin 2020 min of meer in lijn liggen met die van de tweede helft van vorig jaar. Het is volgens het bedrijf evenwel nog niet mogelijk om een schatting te maken van de impact die de verspreiding van het nieuwe coronavirus in Azië heeft op zijn resultaten.

Het bestuur van Acomo stelt een dividend voor over het afgelopen jaar van 1,10 euro per aandeel. Dat is 10 procent hoger dan het dividend van 2018.