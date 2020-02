VEON stelt twee co-topmannen aan

Gepubliceerd op | Views: 300

AMSTERDAM (AFN) - In de top van telecombedrijf VEON vindt een wisseling van de wacht plaats. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf stelt Sergi Herrero en Kaan Terzioğlu per 1 maart aan als co-topmannen. De huidige topvrouw Ursula Burns blijft aan als voorzitter.

Het is de bedoeling dat Herrero en Terzioğlu elkaar aanvullen. De eerstgenoemde zal het voortouw nemen bij het bouwen van nieuwe ondernemingen, digitale producten, partnerschappen en toezicht houden op de activiteiten in Pakistan, Oekraïne, Algerije, Bangladesh en Armenië. Terzioğlu zal zich meer richten op Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië en Georgië.

De twee werden vorig jaar al naar voren geschoven als operationeel directeuren. Herrero werkte eerder in een hoge functie bij Facebook. Terzioğlu was voor zijn tijd bij VEON aan de slag bij branchegenoot Turkcell.

Burns is sinds juli 2017 uitvoerend voorzitter bij VEON. In december 2018 werd ze ook topvrouw (ceo). Ze kijkt er naar eigen zeggen naar uit om als voorzitter verder samen te werken met Herrero en Terzioğlu.