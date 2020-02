AEX-index tussentijds op verlies

Gepubliceerd op | Views: 430

AMSTERDAM (AFN) - De hoofdindex van de Amsterdamse beurs stond donderdagmiddag op verlies. Ook elders in Europa waren minnen te zien, nu de vrees voor de impact van het nieuwe coronavirus weer de kop op steekt. Het aantal nieuwe besmettingen in China steeg explosief. Verzekeraar Aegon ging onderuit na het presenteren van de jaarcijfers, terwijl de resultaten van branchegenoot NN wel in de smaak vielen bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond 15.50 uur 0,2 procent lager op 627,57 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 985,66 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,3 procent.

Aegon was met een verlies van 5,5 procent de grootste verliezer van de hoofdfondsen. De verzekeraar kampte in de tweede jaarhelft van 2019 met uitdagende marktomstandigheden en presteerde volgens analisten onvoldoende. NN deed het beter en was koploper met een plus van 8,6 procent. Het bedrijf achter Nationale-Nederlanden boekte het afgelopen kwartaal weer winst na het verlies in het slotkwartaal van 2018, wat werd beloond met een adviesverhoging bij KBC.

RELX

RELX won 1,7 procent na het behalen van een recordomzet vorig jaar. Van de AEX-bedrijven openden ook speciaalchemieconcern DSM (min 1,1 procent) en vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (plus 1,8 procent) de boeken.

In de MidKap werden de jaarcijfers van advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 12,7) goed ontvangen. Oliedienstverlener SBM Offshore won 5,5 procent, mede dankzij een verhoging van het dividend. Takeaway daalde 2,6 procent. De maaltijdbezorger verwerkte afgelopen jaar fors meer bestellingen, maar het bedrijfsresultaat viel tegen. Toeleverancier aan apotheken Fagron, die ook met cijfers kwam, verloor 2,1 procent.

Nestlé

Voedingsconcern Nestlé zakte 2,7 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. In Frankfurt won Commerzbank 7,9 procent dankzij meevallende jaarcijfers van de Duitse bank. Vliegtuigbouwer Airbus daalde 2,5 procent in Parijs na een fors jaarverlies.

De euro was 1,0860 dollar waard, tegen 1,0894 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 51,56 dollar. Brentolie zakte 1,1 procent in prijs tot 56,39 dollar per vat.