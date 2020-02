Inflatie VS loopt verder op

[quote alias=Realist2018 id=12119998 date=202002131518]

Rente omhoog met 100 basis punten in de VS en hier in Europa moet de rente minimaal met 500 basis punten stijgen dan weten we of een echte economie hebben of een zeepbel beurs. Ik zeg we hebben een zeepbel beurs en die kan ieder moment uiteen spatten!!

Ik weet het niet. Alleen ik heb wel een put op de AEX 620 gekocht ter bescherming.

Dit heb ik de afgelopen 10 jaar niet gedaan.



Vind het niet logisch wat er allemaal gebeurd. IK Word er onzeker door. Kan je 2 dingen doen. Verkopen of blijven zitten en een verzekering bij kopen.