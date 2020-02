Tesla gaat voor 2 miljard dollar aandelen uitgeven

Gepubliceerd op | Views: 910

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Maker van elektrische auto's Tesla is van plan voor ongeveer 2 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven. Het Amerikaanse bedrijf wil de opbrengst daarvan gebruiken om zijn balans te versterken. Ook wordt het geld aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Topman Elon Musk heeft al aangekondigd voor maximaal 10 miljoen dollar nieuwe aandelen aan te schaffen. Niet-uitvoerend directeur Larry Ellison heeft ingetekend voor ruim 1 miljoen dollar aan stukken. De aandelen worden vanaf vrijdag verhandeld.

Het aandeel Tesla ging in de zogeheten voorbeurshandel in New York ruim 5 procent omlaag na de aankondiging van de aandelenuitgifte.

Tesla liet verder weten dit jaar tussen de 2,5 miljard en 3,5 miljard dollar te willen investeren. Als het die bovengrens betreft, zou dat een verdubbeling zijn van de investeringen van afgelopen jaar.