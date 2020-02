Omzetdruk Kraft Heinz houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 344

PITTSBURGH (AFN) - Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft in het vierde kwartaal van 2019 opnieuw druk ondervonden op zijn omzet. Wel wist het bedrijf een winst te boeken na een miljardenverlies een jaar eerder.

De omzet in het eind december afgesloten vierde kwartaal ging met ruim 5 procent omlaag tot iets meer dan 6,5 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Dat is mede het effect van desinvesteringen, maar ook op autonome basis krompen de verkopen, met name in de Verenigde Staten. Amerikanen kopen vaker vers voedsel in plaats van de voorverpakte producten van bedrijven als Kraft Heinz. Het concern is bezig de koers te verleggen om zo meer in te spelen op de groeiende vraag naar gezondere producten door consumenten.

De nettowinst kwam uit op 182 miljoen dollar. Dat was een min van krap 12,6 miljard dollar een jaar eerder. Toen schreef Kraft Heinz meer dan 15 miljard dollar af op de waarde van een aantal merken.