Wereldhave krijgt afwaardering van Moody's

Goedendag heren,We hebben de aanmeldingen van 44 leden al binnen en de aantallen lopen flink op. Van leden die bijna 100.000 aandelen hebben tot en met 93. Allen zijn welkom.Ik zal zelf samen met een voormalig top bankier en een register accountant deelnemen aan het gesprek. De agenda volgt nog want er is natuurlijk meer aan de hand dan alleen het verzetplan en de kritiek van WTH (Way the Third). tthirdway@gmail.com De leden van de groep hebben inmiddels mijn email adres en naam. Wilt u meedoen meldt u dan aan tthirdway@gmail.com u krijgt mijn gegevens en telefoon nummerIk nodig u ook uit uw aandelen voor zover nog niet gedaan aan te melden.Heeft u suggesties voor aanvullende agendapunten stuurt u die dan gerust immers we gaan een dialoog aan met de directie en er is interesse voor uw visie.Wat mij persoonlijk vandaag weer stoorde is het gedrag van de shortsellers die de koers ook deze week weer volledig manipuleren.Wat is de rol nog voor de normale aandeelhouder als shortsellers deze week meer dan 1,88% van de aandelen kunnen lenen van de grote aandeelhouders om die vervolgens op de markt te dumpen waardoor de koers zakt. Dat is meer dan het normale dagvolume.De directie van WH zou de grote aandeelhouders c.q. fund managers die hieraan meewerken op moeten aanspreken want die verdienen dus bonussen terwijl zij de onderliggende waarde van hun eigen portefeuille short laten gaan. Ook de AFM zou hier op een andere wijze toezicht dienen te houden.Mocht u persoonlijk weten wie de aandelen aan deze short partijen ter beschikking stelt dan nodig ik u uit om dit anoniem aan mij kenbaar te maken. U kunt mij hiertoe bellen/mailen. Ik zal dit openbaar maken mits u het kunt bewijzen natuurlijk zodat we deze praktijk kunnen stoppen en een bedrijf weer beoordeelt kan worden op zijn ware merites. U blijft volledig anoniem natuurlijk. Daarbuiten heb ik vanuit een verleden warme banden met Tros Radar waardoor we mogelijk een uitzending over dit onderwerp kunnen starten.Enfin, heren soms moeten de kleintjes op de barricade om de grote wakker te maken. Wat let u....blijft u zitten en wordt u verder gefileerd of staat u op.Ik wens u morgen allen een fijne dag.