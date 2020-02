'Omzet Fagron valt tegen, maar marges zijn sterk'

Gepubliceerd op | Views: 186

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Fagron zijn volgens KBC Securities tweeledig. Aan de ene kant kwam de omzet onder de verwachtingen uit. Aan de andere kant waren de winstmarges sterk, stellen de kenners.

De opbrengsten voldeden met name in de Europese Unie en in de Verenigde Staten niet aan de verwachtingen van KBC. De winstmarges van de toeleverancier aan de apotheken verbeterden vooral in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Verder kwam het dividend hoger uit dan verwacht, vinden de marktvorsers. Het advies blijft bij KBC staan op buy met een koersdoel van 18 euro.

ING vindt dat de resultaten van Fagron redelijk waren. De omzet miste weliswaar de marktconsensus, maar dat kwam volgens de analisten in belangrijke mate door een tegenvallend resultaat in de Amerikaanse fabriek in Wichita. De Nederlandse bank hanteert zijn hold-advies met een koersdoel van 19,50 euro.

Het aandeel Fagron stond twee uur na de opening van het Damrak 4,3 procent in de min op 22,10 euro.