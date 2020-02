Brussel: te vroeg om economisch effect coronavirus te meten

Gepubliceerd op | Views: 313

BRUSSEL (AFN) - Het is nog te vroeg om de omvang van de negatieve gevolgen van het nieuwe coronavirus voor de economische groei in de EU te beoordelen. Hoe langer deze crisis duurt hoe groter het effect op het economische vertrouwen en de wereldwijde investeringen, stelt de Europese Commissie in haar jaarlijkse winterprognose. Ook zijn de blijvende onzekerheid over het Amerikaanse handelsbeleid en de sociale en geopolitieke spanningen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten risicofactoren.

Desondanks ziet het dagelijks EU-bestuur "bemoedigende ontwikkelingen". Zo is met de ratificatie van het verdrag over de terugtrekking van de Britten uit de EU per 31 januari vooralsnog een no-deal voorkomen. Gedurende de transitieperiode tot 31 december, waarin het Verenigd Koninkrijk de EU-regels nog blijft volgen, is er daarom duidelijkheid voor ondernemers. Ook heeft de eerste fase van de handelsdeal tussen de VS en China enigszins het risico van een handelsoorlog verminderd, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Volgens EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) blijft het economische vooruitzicht in de EU "stabiel maar bescheiden". Zowel dit als volgend jaar verwacht de commissie een groei van 1,2 procent voor de eurozone en 1,4 procent voor de hele EU van 27 landen. Nederland zit daar met een percentage van 1,3 in 2020 en 2021 nipt boven, verwacht de commissie. De commissie waarschuwt wel dat de cijfers voor 2021 geen rekening houden met de uitkomst van de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag met Londen. Als er geen akkoord wordt bereikt voor 31 december ontstaat alsnog een risicovolle situatie.