'Bedrijfsresultaat Takeaway valt tegen'

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbezorger Takeaway.com heeft vanwege de Just Eat-deal bij zijn jaarcijfers nog geen voorspellingen gedaan voor de prestaties in 2020. Volgens analisten van ING was het daarom een tamelijk neutrale handelsupdate, met als enige opvallende punt een tegenvallend bedrijfsresultaat.

Dit laatste zou betekenen dat marketingkosten nog steeds zwaar drukken op de marges bij Takeaway. Ook marktvorsers van RBC besteden in een reactie op de cijfers aandacht aan het bedrijfsresultaat. Dit zou laten zien dat Takeaway nu nog meer inkomsten herinvesteert dan voorzien.

Aangepast voor onder meer belasting en eenmalige posten (ebitda) bleef bij Takeaway vorig jaar ruim 12 miljoen euro winst over. In 2018 ging hier nog een negatief resultaat van meer dan 11 miljoen euro in de boeken. Maar analisten hadden al verwacht dat dit winstcijfer positief zou uitvallen. Alom was op een veel sterker bedrijfsresultaat gerekend.

ING handhaaft zijn buy-advies, met een koersdoel van 110 euro. Bij RBC staat het advies op outperform. Het aandeel Just Eat Takeaway.com noteerde donderdag rond 10.30 uur 1,2 procent lager op 97,20 euro.