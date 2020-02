'Nederlandse markt zwak punt bij Ordina'

Blijf het zeggen: genormaliseerd 25 miljoen EBITDA. Het is voornamelijk detachering. Dat soort bedrijven gaan voor maximaal 7 maal EBITDA op de private markt. Overigens dan moet je een double digit EBITDA hebben en sterke groei laten zien. Dat is niet zo. Multiple van 6 lijkt realistischer. Is het bedrijf debt and cash free 150miljoen waard. Rond de 1,5 euro per aandeel.