KBC plakt koopadvies op NN na 'sterke resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 588

AMSTERDAM (AFN) - Kenners bij KBC Securities zien de "sterke resultaten" van verzekeraar NN Group over het afgelopen jaar als aanleiding om een koopadvies op het aandeel te plakken. Eerder stond het advies op hold. Het koersdoel van 39 euro blijft wel staan.

De analisten spreken van solide resultaten en zijn verder heel tevreden over de extra beloning voor aandeelhouders. NN kondigde een dividend aan voor 2019 van 2,16 euro per aandeel. Dat is wat meer dan een jaar geleden. Verder kondigde de verzekeraar voortaan een aandeleninkoop ter waarde van minimaal 250 miljoen euro per jaar te gaan doen. Ook wist NN in het vierde kwartaal van 2019 weer winst te maken, na het verlies in het slotkwartaal van 2018.

Toch vindt KBC dat er meer werk aan de winkel is bij het schadebedrijf. Daarbij verwachten de kenners dat de overname van de schadeverzekeringen van Vivat binnenkort wordt afgerond. Daarna maakt NN ambitieuze doelstellingen bekend, aldus KBC. Dat gebeurt waarschijnlijk op de investeerdersdag in juni.

ING

ING houdt zijn advies op buy met een koersdoel van 38,50 euro. De analisten wijzen naar de belofte om jaarlijks aandelen in te kopen als een belangrijke opsteker. NN staat sterk in zijn schoenen wat betreft de kapitaalpositie, concludeert ING.

Het aandeel NN was donderdag met afstand de sterkste stijger in de AEX. De koers van de verzekeraar stond ruim een uur na de aanvang van de handel in Amsterdam 5 procent hoger op 34,79 euro.