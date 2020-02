Moederbedrijf Makro lijdt verliezen op verkoop Real

Gepubliceerd op | Views: 91

DÜSSELDORF (DPA) - Metro, het Duitse moederbedrijf van levensmiddelengroothandel Makro, boekte het afgelopen kwartaal netto verlies. Dat komt door afschrijvingen op haar noodlijdende supermarktketen Real, die wordt verkocht aan een beleggersconsortium.

Metro noteerde afgelopen kwartaal onderaan de streep 34 miljoen euro in rode cijfers. In hetzelfde kwartaal in het gebroken boekjaar 2018/2019 boekte Metro nog een winst van 224 miljoen euro.

De nettowinst over het eerste kwartaal viel 29,5 procent lager uit dan een jaar daarvoor, op 121 miljoen euro. Daarbij zijn Real en de Chinese tak van Metro, die beide verkocht worden, niet meegeteld.