'Solide operationele prestatie Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 354

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft afgelopen kwartaal sterke operationele prestaties geleverd, met een hoger dan verwachte omzet en winst. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de cijfers.

KBC wijst op de sterke ontwikkeling van de operationele marge. Arcadis verwachte dat deze marge dit jaar verder zal verbeteren. KBC verhoogt zijn koersdoel naar 22 euro en handhaaft zijn accumulate-advies voor Arcadis.

ING bestempelde de resultaten van Arcadis eveneens als goed en beter dan verwacht. Arcadis staat op de Benelux-favorietenlijst van ING. Het advies is buy en het koersdoel is 24 euro.

Arcadis stond donderdag omstreeks 10.00 uur op een plus van 7,7 procent op 22,14 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste stijger in de MidKap.