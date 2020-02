Aegon zakt, NN wint op lager Damrak

Gepubliceerd op | Views: 2.158 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Aegon ging donderdag omlaag op het Damrak na tegenvallende resultaten van de verzekeraar. De cijfers van concurrent NN Group vielen wel in de smaak. De Amsterdamse aandelenbeurs deed een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen lieten verliezen zien. In Amsterdam openden naast Aegon en NN ook onder meer DSM, Takeaway, RELX, Arcadis en SBM Offshore de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 626,55 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 978,85 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent.

NN (plus 4,6 procent) was koploper in de AEX. De grootste verzekeraar van Nederland boekte afgelopen kwartaal weer winst na het verlies in het slotkwartaal van 2018. Aegon zakte 7,8 procent en sloot de rij. De verzekeraar kampte in de tweede jaarhelft van 2019 met uitdagende marktomstandigheden. Olie- en gasconcern Shell (min 2 procent) noteerde ex dividend.

DSM

DSM daalde 0,3 procent. Het speciaalchemiebedrijf zag de jaaromzet dalen, maar verhoogde het dividend. Informatieleverancier RELX steeg 0,5 procent na een recordomzet in 2019. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en werd beloond met een koersstijging van 2 procent.

In de MidKap werden de jaarcijfers van advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 7,1 procent) goed ontvangen. Maritiem dienstverlener SBM Offshore won 0,5 procent dankzij een verhoging van het dividend. Takeaway daalde 1 procent. De maaltijdbezorger verwerkte afgelopen jaar fors meer bestellingen, mede door de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero. Toeleverancier aan apotheken Fagron, die ook met cijfers kwam, verloor 2 procent.

Credit Suisse

De Zwitserse bank Credit Suisse en voedingsconcern Nestlé zakten meer dan 2 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. In Frankfurt steeg Commerzbank 4,7 procent dankzij meevallende jaarcijfers van de Duitse bank.

De euro was 1,0880 dollar waard tegen 1,0894 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 50,95 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 55,37 dollar per vat.