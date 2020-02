AkzoNobel wil sneller groeien dan markt

Gepubliceerd op | Views: 303

AMSTERDAM (AFN) - Verffabrikant AkzoNobel wil in de jaren 2021 tot en met 2023 elk jaar harder groeien dan de markt. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens een investeerdersdag. De groei ligt volgens de plannen minimaal gelijk aan het marktgemiddelde.

Het rendement op de verkopen moet in diezelfde periode jaarlijks met 0,5 procent toenemen. Voor dit jaar denkt topman Thierry Vanlancker een rendement van tussen de 14,5 en 15,5 procent te behalen. Vanlancker geeft aan dat AkzoNobel dat volledig op eigen kracht moet doen en geen cadeautjes zal krijgen van concurrenten. "Uiteindelijk is het ons doel om onze rechtmatige plaats in te nemen tussen de topbedrijven op het gebied van verven en coatings."