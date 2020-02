Omzetgroei helpt Ordina aan verdubbeling van winst

Gepubliceerd op | Views: 585

NIEUWEGEIN (AFN) - Automatiseerder Ordina heeft de winst afgelopen jaar ruimschoots verdubbeld naar 15 miljoen euro. Het bedrijf wist de omzet met bijna 4 procent op te voeren tot 372 miljoen euro, vooral dankzij groei bij de overheid en in de zorg.

Het geschoonde bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 25 miljoen euro, ruim een derde meer dan in 2018. De winstmarge ging omhoog van 5,2 procent naar 6,7 procent.

De sterkste groei maakte Ordina door in België en Luxemburg. Daar nam de omzet met ruim 11 procent toe. In Nederland, goed voor ruim twee derde van de totale opbrengsten, bleef de omzetgroei beperkt tot 1 procent.

Omzetdaling

In het vierde kwartaal was in Nederland was zelfs sprake van een omzetdaling met 2,5 procent. Dat komt doordat het bedrijf minder externe medewerkers inzet. Daar staat tegenover dat "eigen professionals" juist meer geld in het laatje brengen.

Ordina wil aandeelhouders belonen met een dividend van 9,5 cent per aandeel. Dat komt neer op 60 procent van de nettowinst.