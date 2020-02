'Jaarcijfers en viruszorgen domineren beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 1.144

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting lager openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met minnen te beginnen aan een nieuwe drukke cijferdag. Op het Damrak kwam onder meer de verzekeraars Aegon en NN Group met resultaten. Ook DSM, Takeaway, RELX, Arcadis en SBM Offshore openden de boeken.

Naast de bedrijfsresultaten gaat de aandacht uit naar de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. In de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, heeft het virus in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Het aantal besmettingen steeg explosief met 14.840 door een nieuwe methode om het virus vast te stellen. In heel China zijn nu bijna 60.000 mensen besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om te zeggen of het hoogtepunt van de virusuitbraak is bereikt.

NN Group boekte afgelopen kwartaal weer winst na het verlies in het slotkwartaal van 2018. De grootste verzekeraar van Nederland deed in de periode goede zaken met vrijwel al zijn onderdelen ondanks de aanhoudende lage rente. Concurrent Aegon sloot de tweede helft van 2019 als verwacht af met een hogere winst. Volgens topman Alex Wynaendts waren de marktomstandigheden uitdagend.

DSM

DSM zag de jaaromzet dalen. Het speciaalchemiebedrijf had last van het wegvallen van een tijdelijke boost van de vitamineprijzen die vorig jaar nog meespeelde. Takeaway.com verwerkte afgelopen jaar fors meer bestellingen, mede door de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero. Ook is de maaltijdbezorger voor het eerst sinds de beursgang in 2016 met een positief bedrijfsresultaat het jaar uitgegaan. Het bedrijf doet vanwege de fusie met Just Eat nog geen voorspellingen voor het nieuwe jaar.

SBM Offshore keert dit jaar twee keer zoveel winst uit aan zijn aandeelhouders als afgelopen jaar. De maritiem dienstverlener ziet daartoe de mogelijkheid dankzij sterke financiële resultaten en een goed gevuld orderboek.

Arcadis

Arcadis behaalde in 2019 hogere resultaten. Het advies- en ingenieursbureau ligt naar eigen zeggen op koers om de strategische doelstellingen voor dit jaar te behalen. Ook Fagron kwam met cijfers. De toeleverancier aan apotheken boekte vorig jaar een derde meer winst. Topman Rafael Padilla sprak van "zeer sterke" resultaten.

Unibail-Rodamco-Westfield kwam woensdag na de slotbel al met resultaten. Het winkelvastgoedbedrijf boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en schudt zijn vastgoedportfolio verder op.

De euro was 1,0870 dollar waard tegen 1,0894 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg een fractie in prijs tot 51,18 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 55,65 dollar per vat.