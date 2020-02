Vliegtuigbouwer Airbus schrijft dieprode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: luchtvaart

TOULOUSE (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Airbus heeft over het afgelopen jaar dieprode cijfers geschreven. De Europese rivaal van Boeing moest flink afschrijven in verband met tegenvallende vooruitzichten voor de verkoop van een militair transportvliegtuig. Ook was Airbus miljarden kwijt aan een schikking in een omkopingszaak.

Onder de streep was sprake van een tekort van 1,4 miljard euro. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 3 miljard euro. De opbrengsten gingen wel omhoog, met ruim een tiende tot 70,5 miljard euro. Nu concurrent Boeing in zijn maag zit met de wereldwijde ban van de 737 MAX, is er even veel vraag naar toestellen van Airbus.

De afschrijving in verband met het militaire transportvliegtuig A400M bedraagt 1,2 miljard euro. Hier kampt Airbus onder meer met een Duitse exportverbod op uitvoer naar Saudi-Arabië.

Schikking

Eind vorige maand kwam al naar buiten dat Airbus akkoord is gegaan met een schikking van 3,6 miljard euro met openbaar aanklagers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die landen beschuldigen het bedrijf ervan in zestien landen via tussenpersonen steekpenningen te hebben betaald om contracten voor vliegtuigen binnen te slepen.

Verder maakte Airbus bekend het Canadese Bombardier uit te kopen bij het programma voor de regionale A220-vliegtuigen. Airbus heeft nu 75 procent van de aandelen daarin in handen, de Canadese provincie Québec heeft het overige kwart in handen. Dat kost de Europese vliegtuigbouwer 591 miljoen dollar.