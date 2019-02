Unibail-Rodamco-Westfield overtreft verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 2.116

PARIJS (AFN) - Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft in 2018 een hogere winst per aandeel behaald dan het zelf had voorspeld. Dat blijkt uit cijfers van het nieuwe fusieconcern, dat vorig jaar ontstond na de overname van het Australische Westfield door het in Amsterdam genoteerde Unibail-Rodamco ter waarde van 21 miljard euro.

De aangepaste terugkerende winst per aandeel (AREPS) bedroeg vorig jaar 12,92 euro per aandeel, een stijging van ruim 7 procent vergeleken met 2017. URW had hier zelf een bandbreedte afgegeven van 12,75 tot 12,90 euro per aandeel. De terugkerende nettowinst ging met bijna 40 procent omhoog tot meer dan 1,6 miljard euro.

De netto huurinkomsten klommen op vergelijkbare basis met 4 procent tot bijna 2,2 miljard euro. De totale waarde van de vastgoedportefeuille lag eind december op 65,2 miljard euro. Het dividend is 10,80 euro per aandeel.

URW gaf aan voor dit jaar op een AREPS-winst te rekenen van 11,80 tot 12 euro per aandeel, met een onderliggende operationele groei van 4 tot 5 procent. Verder wil het bedrijf de komende jaren nog eens voor 4 miljard euro aan bezittingen verkopen, bovenop de 2 miljard euro aan bezittingen die eerder werden verkocht. Daarmee stijgt de desinvesteringsdoelstelling tot 6 miljard euro, aldus URW.