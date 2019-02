Financieel directeur Airbus naar Daimler

Gepubliceerd op | Views: 515 | Onderwerpen: autoindustrie, luchtvaart

STUTTGART (AFN) - De financieel directeur van de Europese vliegtuigbouwer Airbus treedt in april in dienst bij het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz. Harald Wilhelm zal daar de komende drie jaar ook financieel topman zijn.

Wilhelm is benoemd door de raad van toezicht bij Daimler en zal na de aandeelhoudersvergadering in mei de functie van financieel directeur officieel overnemen van Bodo Uebber. Die had eerder al aangegeven geen nieuwe termijn te willen. Uebber volgt daarmee in het voetspoor van topman Dieter Zetsche die ook in mei aftreedt. Zetsche wordt opgevolgd door Zweed Ola Källenius, die nu nog hoofd ontwikkeling van Daimler is.

Vorig jaar werd al bekend dat Wilhelm dit jaar zou vertrekken bij Airbus. De Duitser is sinds juni 2012 financieel directeur van de vliegtuigfabrikant.