Osram bevestigt overnamegesprekken

MÜNCHEN (AFN) - Investeerders Bain Capital en Carlyle Group zijn in gesprek met het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht over een overname. Dat bevestigde Osram nadat persbureau Bloomberg eerder al had gemeld dat werd gekeken naar een gezamenlijke overname van het bedrijf door Bain en Carlyle.

Volgens Osram zijn er nog geen definitieve besluiten genomen en is er geen zekerheid van een deal. Bronnen hadden gemeld dat er boekenonderzoek plaatsvindt en dat een mogelijk bod op de voormalige Siemens-dochter voor eind maart gedaan kan worden. Een formele stap zou nog kunnen afketsen vanwege de uitdagingen op de verlichtingsmarkt, aldus de ingewijden.

De waarde van Osram ligt op circa 4 miljard euro. Osram heeft, net zoals concurrenten, veel last van een verminderde vraag in de verlichtingsmarkt. Ook de vraag naar autolampen door grote automakers loopt terug.

Op de beurs in Frankfurt won Osram meer dan 14 procent. Op de beurs in Amsterdam ging branchegenoot Signify kort voor het slot 2,2 procent omhoog.