Dat geld 'ophalen' van de Staat gaat wel erg simpel... en gebeurt bijna dagelijks in miljarden €'s. www.beurs.nl/nieuws/binnenland/703111... (kijk ook even onder het rijtje 'Gerelateerd nieuws')Wat is er aan de hand?Dat geschuif met poen verontrust mij.En tegenwoordig mag bijna iedereen een betaalservice beginnen. De aanbieder schijnt zelf te mogen kiezen welke van 'service' jij gebruikmaken. Gewoon Nederlandse Euro's neertellen bij een Nederlandse gemeente voor een Nederlands paspoort? Daar doen ze niet aan!Ik begrijp niet waarom nota bene van Rijkswege gewoon afrekenen onmogelijk wordt gemaakt, en geld ophalen zo makkelijk.Ooit barst de bom.