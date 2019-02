Industriële productie eurozone verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.315 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De productie van de industrie in het eurogebied is in december met 0,9 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat. De daling volgt op de stevige neergang een maand eerder van 1,7 procent.

Economen rekenden gemiddeld op verdere een daling van 0,4 procent. Volgens Eurostat was in de slotmaand van 2018 alleen bij de duurzame goederen op maandbasis sprake van een toename. De productie van kapitaalgoederen en niet-duurzame goederen daalden het hardst.

In de gehele Europese Unie nam de industriële productie met 0,5 procent af, na een daling met 1,2 procent in de voorgaande maand. Eerder bleek al dat de Duitse industriële productie was gedaald in december. Ook in Nederland was sprake van een krimp van de industriële productie.