'Brutomarge Takeaway volgens verwachting'

Heel veel gebruikers vermijden expres TB als bestelplatform omdat ze simpelweg teveel kosten rekenen.



TB is heel snel aan t krimpen, de oorspronkelijke oprichter en durfkapitaal investeerders hebben amper nog belang en restaurants blijven ertegen vechten, TB kan niet concurreren met restaurants die stunten met acties of sites als Sneleten.nl, Hungry die vaste kortingen geven.



De aandelenmarkt is een plek vol bedrog en misleiding en dit is wederom een voorbeeld hoe hype, ego en euforie de particulier weer uitbuit.