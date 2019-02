Adyen is op weg naar de AEX22 februari 2019Bij de volgende wijziging van de samenstelling van de AEX is hoogstwaarschijnlijk fintech-bedrijf Adyen de meest opvallende nieuwkomer. Het aandeel komt dan na de turbulente start op de beurs wellicht in wat rustiger vaarwater terecht.Op maandag 4 maart maakt Euronext de nieuwe samenstelling bekend, die vervolgens op 18 maart in zal gaan.Adyen zal kort daarvoor ook worden opgenomen in de MSCI World Index, de beursindex die op het netvlies van zo’n beetje elke internationaal opererende belegger staat.Opname in deze indices zal een flinke impuls zijn voor de handel in Adyen, omdat beleggers die dicht bij de index willen blijven het aandeel in hun portefeuille zullen moeten opnemen. Dat geldt voor ETF’s die een index exact kopiëren, maar ook voor menig ‘actieve’ institutionele belegger. De toename van de handel kan bijdragen aan een wat rustiger koersverloop.Adyen ging in juni 2018 naar de beurs voor 240 euro per aandeel, waarna de koers in twee maanden opliep tot ruim boven de 700 euro. Daarna viel de koers wat terug, maar nu zit het al weer vrij dicht onder die horde.Deze week maakte Adyen bekend dat het een nieuwe betaalmethode lanceert, die een alternatief kan zijn voor kaartbetalingen. De markt voor Fintech, waar betalingsverkeer en technologie samenkomen, is enorm in ontwikkeling en biedt grote kansen.Met de nieuwe betaalmethode van deze week bijvoorbeeld vindt de authenticatie van betalingen direct plaats tussen klant en bank, waardoor webwinkels niet meer hoeven te vrezen voor terugvorderingen als gevolg van fraude of onvoldoende saldo, zoals met automatische incasso kan gebeuren. Luchtvaartmaatschappij KLM gaat als eerste partij deze betaalmethode aan Britse klanten aanbieden. De verwachting is dat Adyen de toepassing snel in andere Europese landen gaat uitrollen.Het aandeel nadert al weer snel de grens van 700 euro. Op het huidige niveau kost Adyen meer dan 100 keer de winst die analisten (bron: Bloomberg) voor dit jaar verwachten. Dat is veel, en die analisten zijn dan ook nogal verdeeld over de aantrekkelijkheid van het aandeel. Van de 21 die Adyen volgen geven er 7 een koopadvies en 5 een verkoopadvies. De overige 9 houden zich op de vlakte met het neutrale ‘houden’.