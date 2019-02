Verlies loopt terug samen met de klanten, wat voor toekomst heeft een bedrijf waar je eigen klanten tegen je zijn, dit eindigt in een nieuwe hyves en tientallen concurrenten die lokaal de markt gaan stelen.



TB lijkt groot maar dat kan al gauw als je jarenlang de nummers inflateert met durfkapitaal die er ondertussen allemaal amper nog belang in hebben. Ondertussen zie je de kleine sites als Sneleten.nl, Hungry en nu gaat Uber ook nog eens dwarsliggen, je moet echt in wonderen geloven wil je nu nog aandelen TB.



Hadden ze ook niet 500mln afbetaald met NIEUWE aandelen? Dat zou de koers moeten tanken aangezien je directe inflatie creeert in de PE ratios.